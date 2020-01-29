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Полиция расследует игнорирование членами НКРЭКУ рассмотрения вопроса об импорте электроэнергии из РФ

Киев • УНН

 • 21734 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Национальная полиция Украины проводит расследование в рамках уголовного производства отноистельно служебной халатности членов НКРЭКУ, а именно игнорирования рассмотрения вопроса об импорте электроэнергии из Российской Федерации. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

Полиция расследует игнорирование членами НКРЭКУ рассмотрения вопроса об импорте электроэнергии из РФ

Речь идет об уголовном производствое, открытом по ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

В рамках производства расследуется событие заседания комиссии, которое состоялось 24 января. В ходе заседания председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк не вынес на рассмотрение вопрос об остановке импорта электроэнергии из РФ. При этом, как отмечается в заявлении, на основании которого было открыто уголовное производство, Тарасюк и другие должностные лица комиссии проигнорировали письмо министра энергетики и защиты окружающей среды Оржеля, в котором речь шла об импорте электроэнергии из РФ.

Известно, что криминльне производство открыто по обращению ОО "Всеукраинское объединение юристов "Есть Право!".

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