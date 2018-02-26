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Поліція розшукує трьох чоловіків, які викрали 4 мільйони гривень з автомобіля киянина

Поліція розшукує трьох чоловіків, які викрали 4 мільйони гривень з автомобіля киянина

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Сьогодні близько 18:00 до чергової частини Головного управління столичної поліції надійшла інформація про крадіжку з автомобіля на одній з АЗС, що по вул. Великій Кільцевій (Солом'янський район). Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва. 

За викликом одразу виїхали наряди поліції та слідчо-оперативна група Солом'янського управління поліції.

Постраждалих унаслідок інциденту немає. Правоохоронці розшукують зловмисників, які з місця події поїхали на позашляховику "Порше Кайен".

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Зі слів 24-річного потерпілого правоохоронці з'ясували: припаркувавши свій "БМВ" на території АЗС, хлопець пішов у власних справах. Упродовж 20 хвилин троє невідомих, розбивши скло передніх дверей автівки, викрали ноутбук та сумку з грішми, в якій знаходилося 4 млн. гривень. При цьому зловмисники пошкодили одне колесо машини і зникли з місця на "Порше Кайен".

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Солом'янському управлінні поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення. Поліція проводить першочергові слідчі дії, спрямовані на розшук та затримання зловмисників.

Нагадаємо, 23 серпня у Рівному із автомобіля на вулиці Макарова викрали 800 тисяч гривень і 6 тисяч доларів. Як повідомили у прес-службі поліції у Рівненській області, двоє грабіжників розбили скло, витягли гроші та втекли.

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