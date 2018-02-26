Полиция разыскивает трех мужчин, которые похитили 4 миллиона гривен из автомобиля киевлянина

По вызову сразу выехали наряды полиции и следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции.

Пострадавших в результате инцидента нет. Правоохранители разыскивают злоумышленников, которые с места происшествия уехали на внедорожнике “Порше Кайен”.

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По словам 24-летнего пострадавшего правоохранители выяснили: припарковав свой “БМВ” на территории АЗС, парень пошел по своим делам. В течение 20 минут трое неизвестных, разбив стекло передней двери автомобиля, похитили ноутбук и сумку с деньгами, в которой находилось 4 млн. гривен. При этом злоумышленники повредили одно колесо машины и скрылись с места на “Порше Кайен”.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Соломенском управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Полиция проводит первоочередные следственные действия, направленные на розыск и задержание злоумышленников.

Напомним, 23 августа в Ровно с автомобиля на улице Макарова похитили 800 тыс. гривен и 6 тыс. долларов. Как сообщили в пресс-службе полиции в Ровенской области, двое грабителей разбили стекло, вытащили деньги и скрылись.