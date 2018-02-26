Полиция разыскивает трех мужчин, которые похитили 4 миллиона гривен из автомобиля киевлянина

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61938 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74874 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77655 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106887 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100280 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104508 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111497 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117078 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122777 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134285 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Полиция разыскивает трех мужчин, которые похитили 4 миллиона гривен из автомобиля киевлянина

Полиция разыскивает трех мужчин, которые похитили 4 миллиона гривен из автомобиля киевлянина

Киев  •  УНН

 • 5983 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Сегодня около 18:00 в дежурную часть Главного управления столичной полиции поступила информация о краже из автомобиля на одной из АЗС по ул. Большая Окружная (Соломенский район). Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

По вызову сразу выехали наряды полиции и следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции.

Пострадавших в результате инцидента нет. Правоохранители разыскивают злоумышленников, которые с места происшествия уехали на внедорожнике “Порше Кайен”.

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По словам 24-летнего пострадавшего правоохранители выяснили: припарковав свой “БМВ” на территории АЗС, парень пошел по своим делам. В течение 20 минут трое неизвестных, разбив стекло передней двери автомобиля, похитили ноутбук и сумку с деньгами, в которой находилось 4 млн. гривен. При этом злоумышленники повредили одно колесо машины и скрылись с места на “Порше Кайен”.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Соломенском управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Полиция проводит первоочередные следственные действия, направленные на розыск и задержание злоумышленников.

Напомним, 23 августа в Ровно с автомобиля на улице Макарова похитили 800 тыс. гривен и 6 тыс. долларов. Как сообщили в пресс-службе полиции в Ровенской области, двое грабителей разбили стекло, вытащили деньги и скрылись.

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