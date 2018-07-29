Поліція розшукує свідків убивства дівчини на столичній Оболоні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Поліція Києва розшукує свідків та очевидців убивства молодої дівчини пізно ввечері 27 липня, яка перебувала у лісосмузі на вулиці Вишгородській в Оболонському районі Києва, передає УНН з посиланням на повідомлення відділу комунікацій поліції Києва.
“Правоохоронці звертаються до всіх свідків та очевидців із проханням, якщо ви бачили молоду дівчину, яка ввечері перебувала в районі лісосмуги на вулиці Вишгородській, поворот на Велику Кільцеву в напрямку Пуща-Водиці, або інших осіб, котрі були у цьому районі, надати будь-яку інформацію про ці обставини. Дівчина була одягнута у спортивний одяг: темні бріджі, майка та кросівки світлого кольору. Звертатися за телефонами: 102,
Правоохоронці нагадали, що тіло молодої дівчини з ознаками насильницької смерті правоохоронці знайшли вночі на території Оболонського району столиці.
Як повідомляв УНН, в Оболонському районі столиці правоохоронці виявили тіло 16-річної дівчини з ознаками насильницької смерті.