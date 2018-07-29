Полиция разыскивает свидетелей убийства девушки на столичной Оболони
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Полиция Киева разыскивает свидетелей и очевидцев убийства молодой девушки поздно вечером 27 июля, которая находилась в лесополосе на улице Вышгородской в Оболонском районе Киева, передает УНН со ссылкой на сообщение отдела коммуникаций полиции Киева.
"Правоохранители обращаются ко всем свидетелям и очевидцам с просьбой, если вы видели молодую девушку, которая вечером находилась в районе лесополосы на улице Вышгородской, поворот на Большую Кольцевую в направлении Пуща-Водице, или других лиц, которые были в этом районе, предоставить любой какую информацию об этих обстоятельствах. Девушка была одета в спортивную одежду: темные бриджи, майка и кроссовки светлого цвета. Обращаться по телефонам: 102,
Правоохранители напомнили, что тело молодой девушки с признаками насильственной смерти правоохранители нашли ночью на территории Оболонского района столицы.
Как сообщал УНН, в Оболонском районе столицы правоохранители обнаружили тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти.