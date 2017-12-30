Поліція розповіла деталі захоплення відділення "Укрпошти" у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. За даними поліції, вони отримали повідомлення, що невідомий в масці з метою пограбування зайшов до харківського відділення "Укрпошти", чоловік забарикадувався у відділенні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані прес-служби поліції Харкова.
"Про подію оператору "102" повідомив чоловік, дружина якого працює у даному закладі. Зараз інформація перевіряється працівниками поліції. Повідомлення про те, що до відділення "Укрпошти", розташованого на вулиці Шевченка, увійшов чоловік в масці з метою пограбування, надійшло до поліції 30 грудня близько 14:40", - йдеться у повідомленні.
Для з’ясування обставин події за вказаною адресою виїхали керівництво ГУ НП, слідчо-оперативна група Київського відділу поліції, оперативні підрозділи поліції.
Перевірка триває.
Нагадаємо, невідомий у Харкові захопив відділення "Укрпошти", у будівлі є люди.