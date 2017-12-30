Полиция рассказала детали захвата отделения "Укрпочты" в Харькове

"О событие оператору "102" сообщил мужчина, жена которого работает в данном учреждении. Сейчас информация проверяется работниками полиции. Сообщение о том, что в отделение "Укрпочты", расположенного на улице Шевченко, вошел человек в маске с целью ограбления, поступило в полицию 30 декабря около 14:40", - говорится в сообщении.

Для выяснения обстоятельств происшествия по указанному адресу выехали руководство ГУ НП, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, оперативные подразделения полиции.

Проверка продолжается.

Напомним, неизвестный в Харькове захватил отделение "Укрпочты", в здании есть люди.