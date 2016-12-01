Поліція розпочала розслідування за фактом вибуху в харківському кафе
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Поліція розпочала розслідування за фактом вибуху в кафе на проспекті Науки у Харкові, внаслідок чого постраждали четверо людей. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківської області.
Інформація надійшла до чергової частини Шевченківського відділення поліції 30 листопада близько 21.20.
За попередніми даними, в закладі знаходився несправний газовий балон. Ймовірніше за все він і став епіцентром займання.
Внаслідок пожежі четверо громадян були доставлені до лікарні з опіками різного ступеню тяжкості. Також троє осіб звернулися за наданням медичної допомоги на місці події.
Цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, через пожежу в харківському кафе на проспекті Науки рятувальники евакуювали вісьмох мешканців верхніх поверхів будинку.