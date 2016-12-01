Полиция начала расследование по факту взрыва в харьковском кафе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Полиция начала расследование по факту взрыва в кафе на проспекте Науки в Харькове, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Информация поступила в дежурную часть Шевченковского отделения полиции 30 ноября около 21:20.
По предварительным данным, в заведении находился неисправный газовый баллон. Вероятнее всего он и стал эпицентром возгорания.
В результате пожара четверо граждан были доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести. Также три человека обратились за медицинской помощью на месте происшествия.
Этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, из-за пожара в харьковском кафе на проспекте Науки спасатели эвакуировали восемь жителей верхних этажей дома.