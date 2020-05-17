Поліція провела комплексне відпрацювання Маріуполя

"160 правоохоронців Головного управління Національної поліції в Донецькій області, підрозділів зі складу ОС, працівників патрульної поліції, та військовослужбовців Нацгвардії України були задіяні для проведення спецзаходів", - повідомили в пресцентрі.

Зазначається, що за підсумками проведених дій поліцейські перевірили майже 1200 осіб та понад 500 транспортних заходів.

Нагадаємо, у лютому правоохоронці Донеччини відпрацьовували сценарії миротворчої місії на Донбасі.