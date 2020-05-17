Поліція провела комплексне відпрацювання Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Національна поліція Донецької області провела комплексне відпрацювання міста Маріуполь. Під час проведення спецзаходів було задіяно понад 150 правоохоронці. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"160 правоохоронців Головного управління Національної поліції в Донецькій області, підрозділів зі складу ОС, працівників патрульної поліції, та військовослужбовців Нацгвардії України були задіяні для проведення спецзаходів", - повідомили в пресцентрі.
Зазначається, що за підсумками проведених дій поліцейські перевірили майже 1200 осіб та понад 500 транспортних заходів.
Нагадаємо, у лютому правоохоронці Донеччини відпрацьовували сценарії миротворчої місії на Донбасі.