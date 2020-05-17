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Полиция провела комплексную отработку Мариуполя

Киев • УНН

 • 14602 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Национальная полиция Донецкой области провела комплексную отработку города Мариуполь. Во время проведения спецмероприятий были задействованы более 150 правоохранители. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Полиция провела комплексную отработку Мариуполя

“160 правоохранителей Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, подразделений из состава ОС, работников патрульной полиции, и военнослужащих Нацгвардии Украины были задействованы для проведения спецмероприятий”, — сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что по итогам проведенных действий полицейские проверили почти 1200 человек и более 500 транспортных мероприятий.

Напомним, в феврале правоохранители Донетчины отрабатывали сценарии миротворческой миссии на Донбассе.

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