Полиция провела комплексную отработку Мариуполя

“160 правоохранителей Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, подразделений из состава ОС, работников патрульной полиции, и военнослужащих Нацгвардии Украины были задействованы для проведения спецмероприятий”, — сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что по итогам проведенных действий полицейские проверили почти 1200 человек и более 500 транспортных мероприятий.

Напомним, в феврале правоохранители Донетчины отрабатывали сценарии миротворческой миссии на Донбассе.