Поліція про напад чоловіка з вибухівкою на патрульних: постраждалих немає
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. В управлінні патрульної поліції у місті Києві підтвердили інформацію про те, що невідомий у Деснянському районі Києва жбурнув вибуховий пристрій у поліцейських, постраждалих немає. Про це УНН повідомили у столичній патрульній поліції.
"Так, дійсно, трапилась така подія. Постраждалих нема", - повідомили в прес-службі патрульної поліції.
Раніше ЗМІ повідомили, що на проспекті Маяковського у Деснянському районі столиці невідомий кинув вибуховий пристрій, ймовірно, гранату, у поліцейських.
Нагадаємо, у Львові невідомі особи кинули вибухівку біля польського Меморіалу орлят на території Личаківського кладовища.