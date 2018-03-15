Поліція про напад чоловіка з вибухівкою на патрульних: постраждалих немає

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КИЇВ. 15 березня. УНН. В управлінні патрульної поліції у місті Києві підтвердили інформацію про те, що невідомий у Деснянському районі Києва жбурнув вибуховий пристрій у поліцейських, постраждалих немає. Про це УНН повідомили у столичній патрульній поліції.

"Так, дійсно, трапилась така подія. Постраждалих нема", - повідомили в прес-службі патрульної поліції.

Раніше ЗМІ повідомили, що на проспекті Маяковського у Деснянському районі столиці невідомий кинув вибуховий пристрій, ймовірно, гранату, у поліцейських.

Нагадаємо, у Львові невідомі особи кинули вибухівку біля польського Меморіалу орлят на території Личаківського кладовища.

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