Полиция о нападении мужчины со взрывчаткой на патрульных: пострадавших нет
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В управлении патрульной полиции в городе Киеве подтвердили информацию о том, что неизвестный в Деснянском районе Киева швырнул взрывное устройство в полицейских, пострадавших нет. Об этом УНН сообщили в столичной патрульной полиции.
"Да, действительно, произошло такое событие. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Ранее СМИ сообщили, что на проспекте Маяковского в Деснянском районе столицы неизвестный бросил взрывное устройство, вероятно, гранату, в полицейских.
Напомним, во Львове неизвестные бросили взрывчатку возле польского Мемориала орлят на территории Лычаковского кладбища.