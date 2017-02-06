Поліція призначила експертизи через загибель немовляти у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У Харкові під час купання у ванній потонув 9-місячний хлопчик, полія призначила низку експертиз. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківської області.
До Московського відділу поліції 3 лютого о 22:00 надійшло повідомлення, що в квартирі на вулиці Р.Плоходько у ванній потонув 9-місячний хлопчик.
Як розповіла правоохоронцям 38-річна мати, коли вона купала дитину, він захлинувся водою. Відкачати немовля вона не змогла.
Призначені необхідні експертизи.
Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією — п.2. ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Проводиться перевірка.
Як повідомляв УНН, покинуте немовля знайшли у під’їзді будинку на Миколаївщині.