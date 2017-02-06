Полиция назначила экспертизы по факту гибели младенца в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Харькове во время купания в ванной утонул 9-месячный мальчик, полиция назначила ряд экспертиз. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской области.
В Московский отдел полиции 3 февраля в 22:00 поступило сообщение, что в квартире на улице Р.Плоходько в ванной утонул 9-месячный мальчик.
Как рассказала правоохранителям 38-летняя мать, когда она купала ребенка, он захлебнулся водой. Откачать младенца она не смогла.
Назначены необходимые экспертизы.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией - п.2. ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Проводится проверка.
Как сообщал УНН, брошенного младенца нашли в подъезде дома в Николаевской области.