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Полиция назначила экспертизы по факту гибели младенца в Харькове

Киев • УНН

 • 8169 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Харькове во время купания в ванной утонул 9-месячный мальчик, полиция назначила ряд экспертиз. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской области.

Полиция назначила экспертизы по факту гибели младенца в Харькове

В Московский отдел полиции 3 февраля в 22:00 поступило сообщение, что в квартире на улице Р.Плоходько в ванной утонул 9-месячный мальчик.

Как рассказала правоохранителям 38-летняя мать, когда она купала ребенка, он захлебнулся водой. Откачать младенца она не смогла.

Назначены необходимые экспертизы.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией - п.2. ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Проводится проверка.

Как сообщал УНН, брошенного младенца нашли в подъезде дома в Николаевской области.

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