Поліція повідомила про зникнення 4 камер відеоспостереження у справі Шеремета
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Поліція повідомляє про зникнення 4 камер відеоспостереження в ході аналізу даних по справі про вбивство Павла Шеремета. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ході ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.
"Ми з колегами з СБУ збирали відео з камер відеоспостереження ... ми не знайшли 4 камери, ми не змогли їх отримати. Це були хороші камери, в хороших місцях. Ми не смоги їх отримати", - сказав Аваков.
Він додав., Що за цим фактом поліція також веде слідство.
"Ми відчували, що нашим підозрюваним хтось дає інформацію", - додав він.
"У мене є відчуття, що є люди, які знаходяться за кадром і були ініціаторами злочину", - сказав Аваков.
Нагадаємо, 12 грудня в поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох осіб.
Правоохоронці назвали підозрюваних в убивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна і Владислав Грищенко, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій і викрадення її дітей.
Як повідомлялося, за версією слідства Антоненко організатор, а Кузьменко виконавець вбивства Шеремета.