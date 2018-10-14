Поліція: порушники втекли з місця пошкодження будівлі на вулиці Франка

“Близько 19:30 у чергову частину надійшло повідомлення, що невідомі в масках б’ють вікна та роблять написи на будівлі на вулиці Івана Франка. На виклик направили наряди патрульної поліції та слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції. На момент прибуття правоохоронців порушники втекли”, — розповіли у поліції.

Зазначається, що наряди виявили написи на фасаді, пошкоджені вікна та ролети, а також, зі слів охоронців, у приміщення закинули, імовірно, димові шашки.

Слідчо-оперативна група проводить огляд. Поліцейські також вивчають записи у мережі Інтернет, на яких зафіксовані події під вказаною будівлею. Після проведення перевірки буде визначена правова кваліфікація інциденту.

Нагадаємо, лідер організації “С14” Євген Карась розмістив у Facebook відео, на якому члени організацій “С14” та “Традиція і порядок” розгромили будівлю, в якій, за їхніми словами, розташований офіс Віктора Медведчука та СДПУ (о).