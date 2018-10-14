Націоналісти атакували офіс СДПУ(о)
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Члени організацій "С14" та "Традиція і порядок" розгромили будівлю, в якій, як вони вважають, розташований офіс СДПУ (о). Про це у Facebook повідомив лідер організації “С14” Євген Карась, розмістивши відповідне відео, передає УНН.
“Якісь невідомі історики з "С14" і "Традиції і порядку" нагадують Медведчуку за Стуса і покривання утримування путіном українських в’язнів”, — написав він.
За його словами, йдеться про офіс Віктора Медведчука і СДПУ (о), розташований на вулиці Івана Франка в столиці.
Активісти закидали будівлю камінням, розмалювали стіни, лунали гасла “Поверни полонених” і “Смерть Кремлю”.
“Люди, мабуть, нагадають йому (Медведчуку - ред.) про Стуса. Історичний перформанс”, — зазначив у відео Є.Карась.
Як повідомляв УНН, поліція не зафіксувала порушень під час маршу УПА в Києві.