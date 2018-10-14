Націоналісти атакували офіс СДПУ(о)

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Члени організацій "С14" та "Традиція і порядок" розгромили будівлю, в якій, як вони вважають, розташований офіс СДПУ (о). Про це у Facebook повідомив лідер організації “С14” Євген Карась, розмістивши відповідне відео, передає УНН.