Націоналісти атакували офіс СДПУ(о)

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Члени організацій "С14" та "Традиція і порядок" розгромили будівлю, в якій, як вони вважають, розташований офіс СДПУ (о). Про це у Facebook повідомив лідер організації “С14” Євген Карась, розмістивши відповідне відео, передає УНН.

“Якісь невідомі історики з "С14" і "Традиції і порядку" нагадують Медведчуку за Стуса і покривання утримування путіном українських в’язнів”, — написав він.

За його словами, йдеться про офіс Віктора Медведчука і СДПУ (о), розташований на вулиці Івана Франка в столиці.

Активісти закидали будівлю камінням, розмалювали стіни, лунали гасла “Поверни полонених” і “Смерть Кремлю”.

“Люди, мабуть, нагадають йому (Медведчуку - ред.) про Стуса. Історичний перформанс”, — зазначив у відео Є.Карась.

Як повідомляв УНН, поліція не зафіксувала порушень під час маршу УПА в Києві.

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