Националисты атаковали офис СДПУ (о)
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Члены организаций "С14" и "Традиция и порядок" разгромили здание, в котором, как они считают, находится офис СДПУ (о). Об этом в Facebook сообщил лидер организации "С14" Евгений Карась, разместив соответствующее видео, передает УНН.
"Какие-то неизвестные историки с "С14" и "Традиции и порядка" напоминают Медведчуку про Стуса и прикрытии удержания Путиным украинских заключенных", - написал он.
По его словам, речь идет об офисе Виктора Медведчука и СДПУ (о), расположенном на улице Ивана Франко в столице.
Активисты забросали здание камнями, разрисовали стены, звучали лозунги "Верни пленных" и "Смерть Кремлю".
"Люди, видимо, напоминают ему (Медведчуку - ред.) о Стусе. Исторический перформанс", - отметил в видео Е.Карась.
Как сообщал УНН, полиция не зафиксировала нарушений во время марша УПА в Киеве.