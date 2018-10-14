Полиция: нарушители скрылись с места повреждения здания на улице Франко

“Около 19:30 в дежурную часть поступило сообщение, что неизвестные в масках бьют окна и делают надписи на здании на улице Ивана Франко. На вызов направили наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. На момент прибытия правоохранителей нарушители скрылись”, — рассказали в полиции.

Отмечается, что наряды обнаружили надписи на фасаде, поврежденные окна и роллеты, а также, по словам охранников, в помещение забросили, вероятно, дымовые шашки.

Следственно-оперативная группа проводит осмотр. Полицейские также изучают записи в сети Интернет, на которых зафиксированы события под указанным зданием. После проведения проверки будет определена правовая квалификация инцидента.

Напомним, лидер организации “С14” Евгений Карась разместил в Facebook видео, на котором члены организаций “С14” и “Традиция и порядок” разгромили здание, в котором, по их словам, находится офис Виктора Медведчука и СДПУ (о).