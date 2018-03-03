Поліція пообіцяла перевірити факти перешкоджання журналістам під час сутичок під ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У столичній поліції обіцяють призначити службову перевірку щодо перешкоджання журналістам під час сьогоднішніх сутичок активістів з поліцією під будівлею Верховної Ради України. Як повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Києві, про це заявив начальник управління Андрій Крищенко, передає УНН.
"Ми проведемо службову перевірку, матеріали якої будуть направлені у прокуратуру. Моя позиція як керівника поліції Києва: журналісти однозначно мають право і повинні займатися своєю професійною діяльністю. І ніхто, в тому числі поліцейські, не повинні їм перешкоджати. Водночас ця діяльність не має шкодити проведенню поліцейських операцій або слідчих дій", - сказав А.Крищенко.
За його словами, до Печерського управління поліції звернувся журналіст із повідомленням про те, що працівник поліції застосував до нього газовий балончик, ще двоє представників ЗМІ написали про перешкоджання у соціальних мережах.
Додамо, раніше в НСЖУ повідомили, що під час сутичок під парламентом постраждали журналісти.
Нагадаємо, зранку 3 березня під будівлею українського парламенту почалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, коли останні прийшли зносити наметове містечко.
Поліція відкрила провадження через ранкові події під ВР - за ст. 345 ККУ.