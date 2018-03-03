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Полиция пообещала проверить факты препятствования журналистам во время столкновений под ВР

Полиция пообещала проверить факты препятствования журналистам во время столкновений под ВР

Киев  •  УНН

 • 6462 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. В столичной полиции обещают назначить служебную проверку относительно препятствования журналистам во время сегодняшних столкновений активистов с полицией возле здания Верховной Рады Украины. Как сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Киеве, об этом заявил начальник управления Андрей Крищенко, передает УНН.

"Мы проведем служебную проверку, материалы которой будут направлены в прокуратуру. Моя позиция как руководителя полиции Киева: журналисты однозначно имеют право и должны заниматься своей профессиональной деятельностью. И никто, в том числе полицейские, не должны им препятствовать. В то же время эта деятельность не должна вредить проведению полицейских операций или следственных действий", - сказал А.Крищенко.

По его словам, в Печерское управление полиции обратился журналист с сообщением о том, что работник полиции применил к нему газовый баллончик, еще двое представителей СМИ написали о препятствовании в социальных сетях.

Добавим, ранее в НСЖУ сообщили, что во время столкновений под парламентом пострадали журналисты.

Напомним, утром 3 марта под зданием украинского парламента начались столкновения между протестующими и правоохранителями, когда последние пришли сносить палаточный городок

Полиция открыла производство из-за утренних события под ВР - по ст. 345 УКУ.

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