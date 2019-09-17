Поліція почала службове розслідування через інформацію про незаконне затримання
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Поліція Закарпатської області проводить службове розслідування щодо незаконного затримання правоохоронцями двох осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
"Ініційовано службове розслідування з приводу інформації про незаконне затримання двох осіб в Ужгородському відділі поліції, яку розповсюдили громадські активісти", - йдеться в повідомленні.
За даними поліції, на сторінці одного з місцевих громадських активістів у Facebook з’явилась інформація про факт вчинення незаконних дій працівниками Ужгородського відділу поліції. Зокрема, в публікації йдеться про затримання поліцейськими двох громадян, яких підозрювали у скоєнні злочинів.
"Якщо інформація, викладена у публікації, підтвердиться, винних осіб буде притягнуто до відповідальності", - сказав очільник поліції Закарпаття полковник Андрій Рубель.
Наразі інформація перевіряється. За даним фактом керівництво поліції Закарпаття призначило службове розслідування.
Нагадаємо, у Херсоні тричі за добу затримували чоловіка. У результаті слідчому Головного управління Нацполіції в Херсонській області повідомили про підозру.