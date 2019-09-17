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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 58450 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111306 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103151 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110197 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119633 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148268 просмотра

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5 марта, 16:07 • 148657 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Полиция начала служебное расследование из-за информации о незаконном задержании

Полиция начала служебное расследование из-за информации о незаконном задержании

Киев  •  УНН

 • 9645 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Полиция Закарпатской области проводит служебное расследование относительно незаконного задержания правоохранителями двух человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

"Инициировано служебное расследование по поводу информации о незаконном задержании двух человек в Ужгородском отделе полиции, которую распространили общественные активисты", - говорится в сообщении.

По данным полиции, на странице одного из местных общественных активистов в Facebook появилась информация о факте совершения незаконных действий работниками Ужгородского отдела полиции. В частности, в публикации говорится о задержании полицейскими двух граждан, подозреваемых в совершении преступлений.

"Если информация, изложенная в публикации, подтвердится, виновные будут привлечены к ответственности", - сказал глава полиции Закарпатья полковник Андрей Рубель.

Сейчас информация проверяется. По данному факту руководство полиции Закарпатья назначило служебное расследование.

Напомним, в Херсоне трижды в сутки задерживали мужчину. В результате следователю Главного управления Нацполиции в Херсонской области сообщили о подозрении.

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