Полиция начала служебное расследование из-за информации о незаконном задержании
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Полиция Закарпатской области проводит служебное расследование относительно незаконного задержания правоохранителями двух человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
"Инициировано служебное расследование по поводу информации о незаконном задержании двух человек в Ужгородском отделе полиции, которую распространили общественные активисты", - говорится в сообщении.
По данным полиции, на странице одного из местных общественных активистов в Facebook появилась информация о факте совершения незаконных действий работниками Ужгородского отдела полиции. В частности, в публикации говорится о задержании полицейскими двух граждан, подозреваемых в совершении преступлений.
"Если информация, изложенная в публикации, подтвердится, виновные будут привлечены к ответственности", - сказал глава полиции Закарпатья полковник Андрей Рубель.
Сейчас информация проверяется. По данному факту руководство полиции Закарпатья назначило служебное расследование.
Напомним, в Херсоне трижды в сутки задерживали мужчину. В результате следователю Главного управления Нацполиции в Херсонской области сообщили о подозрении.