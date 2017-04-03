Поліція перейде на посилений режим роботи у підземках Києва, Харкова та Дніпра
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Національна поліція України переходить на посилений режим несення служби у метрополітенах Києва, Харкова та Дніпра. Про це повідомив УНН речник Національної поліції України Ярослав Тракало.
“Переходимо на посилений режим несення служби у підземках трьох міст — Київ, Харків, Дніпро”, — розповів речник Нацполіції.
За його словами, будуть задіяні додаткові наряди поліції, а також залучатимуть військовослужбовці Нацгвардії.
“Тому закликаємо громадян поставитися з розумінням, адже у метро працюватимуть кінологи, вибухотехніки. У разі виявлення підозрілих речей, які перебувають без нагляду, - відразу інформувати поліцейських”, — наголосив Я.Тракало.
Нагадаємо, в метро Санкт-Петербурга стався вибух, є постраждалі. За даними ЗМІ, щонайменше 10 осіб загинули під час вибуху на станції метро Санкт-Петербурга.
Як повідомляв УНН, вибуховий пристрій в метро Санкт-Петербурга був начинений вражаючими елементами.
У МЗС України повідомили, що станом на 16 годину немає офіційної інформації про загиблих та постраждалих громадян України внаслідок вибуху у метро Санкт-Петербурга.