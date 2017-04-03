Полиция перейдет на усиленный режим работы в подземках Киева, Харькова и Днепра
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Национальная полиция Украины переходит на усиленный режим несения службы в метрополитенах Киева, Харькова и Днепра. Об этом сообщил УНН спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.
"Переходим на усиленный режим несения службы в подземках трех городов - Киев, Харьков, Днепр", - рассказал представитель Нацполиции.
По его словам, будут задействованы дополнительные наряды полиции, а также привлекут военнослужащих Нацгвардии.
"Поэтому призываем граждан отнестись с пониманием, ведь в метро будут работать кинологи, взрывотехники. В случае обнаружения подозрительных вещей, которые находятся без присмотра, - сразу информируйте полицейских", - подчеркнул Я.Тракало.
Напомним, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие. По данным СМИ, не менее 10 человек погибли при взрыве на станции метро Санкт-Петербурга.
Как сообщал УНН, взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга было начинено поражающими элементами.
В МИД Украины сообщили, что по состоянию на 16 часов нет официальной информации о погибших и пострадавших гражданах Украины в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга.