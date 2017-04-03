Полиция перейдет на усиленный режим работы в подземках Киева, Харькова и Днепра

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 58765 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106646 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164043 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120415 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118974 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113865 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105147 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107281 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103744 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156089 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полиция перейдет на усиленный режим работы в подземках Киева, Харькова и Днепра

Полиция перейдет на усиленный режим работы в подземках Киева, Харькова и Днепра

Киев  •  УНН

 • 9319 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Национальная полиция Украины переходит на усиленный режим несения службы в метрополитенах Киева, Харькова и Днепра. Об этом сообщил УНН спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"Переходим на усиленный режим несения службы в подземках трех городов - Киев, Харьков, Днепр", - рассказал представитель Нацполиции.

По его словам, будут задействованы дополнительные наряды полиции, а также привлекут военнослужащих Нацгвардии.

"Поэтому призываем граждан отнестись с пониманием, ведь в метро будут работать кинологи, взрывотехники. В случае обнаружения подозрительных вещей, которые находятся без присмотра, - сразу информируйте полицейских", - подчеркнул Я.Тракало.

Напомним, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие. По данным СМИ, не менее 10 человек погибли при взрыве на станции метро Санкт-Петербурга.

Как сообщал УНН, взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга было начинено поражающими элементами.

В МИД Украины сообщили, что по состоянию на 16 часов нет официальной информации о погибших и пострадавших гражданах Украины в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга.

Украинские Национальные Новости

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