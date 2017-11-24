Поліція перевіряє всі станції київського метро через повідомлення про замінування
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Поліція проводить огляд всіх станцій столичного метро та прилеглої до них території через повідомлення про замінування. Про це повідомляє поліція Києва, передає УНН.
"Інформація про замінування столичної підземки надійшла до чергової частини Печерського управління поліції о 18:10. Зараз працівники поліції метрополітену проводять ретельних огляд об’єктів і прилеглі до них території", - сказано у повідомленні.
Інформація про подію зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції та управління поліції метрополітену.
Як повідомляв УНН, раніше 24 листопада надійшло повідомлення про "замінування" аеропорту "Київ".