Поліція перевіряє всі станції київського метро через повідомлення про замінування

"Інформація про замінування столичної підземки надійшла до чергової частини Печерського управління поліції о 18:10. Зараз працівники поліції метрополітену проводять ретельних огляд об’єктів і прилеглі до них території", - сказано у повідомленні.

Інформація про подію зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції та управління поліції метрополітену.

Як повідомляв УНН, раніше 24 листопада надійшло повідомлення про "замінування" аеропорту "Київ".