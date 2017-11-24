Полиция проверяет все станции киевского метро из-за сообщения о заминировании
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Полиция проводит обзор всех станций столичного метро и прилегающей к ним территории из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщает полиция Киева, передает УНН.
"Информация о заминировании столичной подземки поступило в дежурную часть Печерского управления полиции в 18:10. Сейчас работники полиции метрополитена проводят тщательный осмотр объектов и прилегающие к ним территории", - говорится в сообщении.
Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции и управления полиции метрополитена.
Как сообщал УНН, ранее 24 ноября поступило сообщение о "заминировании" аэропорта "Киев".