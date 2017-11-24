Полиция проверяет все станции киевского метро из-за сообщения о заминировании

"Информация о заминировании столичной подземки поступило в дежурную часть Печерского управления полиции в 18:10. Сейчас работники полиции метрополитена проводят тщательный осмотр объектов и прилегающие к ним территории", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции и управления полиции метрополитена.

Как сообщал УНН, ранее 24 ноября поступило сообщение о "заминировании" аэропорта "Киев".