Поліція перевіряє інформацію щодо замінування аеропорту "Київ"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Поліція Києва перевіряє інформацію про замінування міжнародного аеропорту "Київ", передає УНН з посиланням на повідомлення поліції Києва у Facebook.
За повідомленням на об’єкт прибули всі профільні служби. Проводиться евакуація громадян.
"О 16:20 на робочий телефон аеропорту "Київ" подзвонив чоловік та повідомив про закладену вибухівку на його території. За вказаною адресою виїхали патрулі поліції, слідчо-оперативна група району, вибухотехніки та кінологи. Евакуювали близько 250 осіб. Проводиться перевірка", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформацію про подію зареєстрували в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом’янського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.
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