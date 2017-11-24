Полиция проверяет информацию о заминировании аэропорта "Киев"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Полиция Киева проверяет информацию о заминировании международного аэропорта "Киев", передает УНН со ссылкой на сообщение полиции Киева в Facebook.
По сообщению на объект прибыли все профильные службы. Проводится эвакуация граждан.
"В 16:20 на рабочий телефон аэропорта "Киев" позвонил мужчина и сообщил о заложенной взрывчатке на его территории. По указанному адресу выехали патрули полиции, следственно-оперативная группа района, взрывотехники и кинологи. Эвакуированы около 250 человек. Проводится проверка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информацию о событии зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
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