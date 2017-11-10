Поліція перевіряє інформацію про замінування аеропорту "Херсон"

“На місце події негайно прибули спеціалісти усіх екстрених служб. Поліцейські оточили територію, з приміщення евакуювали людей. Усіх відвели на безпечну відстань. Наразі спеціалісти-вибухотехніки та кінологи обстежують будівлю з метою виявлення вибухонебезпечних чи підозрілих предметів” — йдеться у повідомленні.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ст.259 Кримінального кодексу України “Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності”.

Нагадаємо, до аеропортів України надходять повідомлення про знаходження на їх територій вибухівки. Херсонський аеропорт вже шостий.

Як повідомляв УНН, а аеропорті Запоріжжя інформація про небезпеку не підтвердилася.