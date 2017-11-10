Поліція перевіряє інформацію про замінування аеропорту "Херсон"
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сьогодні об 11:55 в єдиний центр “102” поліції Херсонської області надійшло повідомлення від директора аеропорту про те, що подзвонив невідомий чоловік і сказав, що будівлю аеропорту заміновано. Про це УНН повідомили у Відділі комунікації поліції Херсонської області.
“На місце події негайно прибули спеціалісти усіх екстрених служб. Поліцейські оточили територію, з приміщення евакуювали людей. Усіх відвели на безпечну відстань. Наразі спеціалісти-вибухотехніки та кінологи обстежують будівлю з метою виявлення вибухонебезпечних чи підозрілих предметів” — йдеться у повідомленні.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ст.259 Кримінального кодексу України “Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності”.
Нагадаємо, до аеропортів України надходять повідомлення про знаходження на їх територій вибухівки. Херсонський аеропорт вже шостий.
Як повідомляв УНН, а аеропорті Запоріжжя інформація про небезпеку не підтвердилася.