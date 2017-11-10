Полиция проверяет информацию о заминировании аэропорта "Херсон"

"На место происшествия немедленно прибыли специалисты всех экстренных служб. Полицейские оцепили территорию, из помещения эвакуировали людей. Всех отвели на безопасное расстояние. Сейчас специалисты-взрывотехники и кинологи обследуют здание с целью обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов", - говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация уголовного преступления по ст.259 Уголовного кодекса Украины "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".

Напомним, в аэропорты Украины поступают сообщения о нахождении на их территории взрывчатки. Херсонский аэропорт уже шестой.

Как сообщал УНН, а аэропорту Запорожье информация об опасности не подтвердилась.