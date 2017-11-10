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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 25423 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 44622 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 54480 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 58710 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 52200 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 94566 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100279 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 127660 просмотра

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Полиция проверяет информацию о заминировании аэропорта "Херсон"

Полиция проверяет информацию о заминировании аэропорта "Херсон"

Киев  •  УНН

 • 10816 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сегодня в 11:55 в единый центр “102” полиции Херсонской области поступило сообщение от директора аэропорта о том, что позвонил неизвестный мужчина и сказал, что здание аэропорта заминировано. Об этом УНН сообщили в Отделе коммуникации полиции Херсонской области.

"На место происшествия немедленно прибыли специалисты всех экстренных служб. Полицейские оцепили территорию, из помещения эвакуировали людей. Всех отвели на безопасное расстояние. Сейчас специалисты-взрывотехники и кинологи обследуют здание с целью обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов", - говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация уголовного преступления по ст.259 Уголовного кодекса Украины "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".

Напомним, в аэропорты Украины поступают сообщения о нахождении на их территории взрывчатки. Херсонский аэропорт уже шестой.

Как сообщал УНН, а аэропорту Запорожье информация об опасности не подтвердилась.

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