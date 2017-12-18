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Поліція перевіряє факт наруги над ханукальним світильником у Києві

Поліція перевіряє факт наруги над ханукальним світильником у Києві

Київ • УНН

 • 12917 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Столична поліція перевіряє факт наруги над монументом у честь Хануки на Подолі у Києві. Про це повідомили УНН у відділі комунікацій ГУ НП Києва.

“Дану подію зареєстровано журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень. Проводиться подальша перевірка”, — сказали у відділ комунікацій столичної поліції.

Нагадаємо, у неділю ввечері невідомі кров’ю облили монумент в честь Хануки на Подолі.

Як повідомляв УНН, 15 грудня комунальники зчистили свастику з ханукального світильника в Києві.

Українські Національні Новини

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