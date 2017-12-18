Поліція перевіряє факт наруги над ханукальним світильником у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Столична поліція перевіряє факт наруги над монументом у честь Хануки на Подолі у Києві. Про це повідомили УНН у відділі комунікацій ГУ НП Києва.
“Дану подію зареєстровано журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень. Проводиться подальша перевірка”, — сказали у відділ комунікацій столичної поліції.
Нагадаємо, у неділю ввечері невідомі кров’ю облили монумент в честь Хануки на Подолі.
Як повідомляв УНН, 15 грудня комунальники зчистили свастику з ханукального світильника в Києві.