Полиция проверяет факт надругательства над ханукальным светильником в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Столичная полиция проверяет факт надругательства над монументом в честь Хануки на Подоле в Киеве. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникаций ГУ НП Киева.
"Данное событие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений. Проводится проверка", - сказали в отделе коммуникаций столичной полиции.
Напомним, в воскресенье вечером неизвестные кровью облили монумент в честь Хануки на Подоле.
Как сообщал УНН, 15 декабря коммунальщики счистили свастику с ханукальные светильника в Киеве.