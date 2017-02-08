Поліція перевірила осіб, які блокували автодорогу на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Поліція перевірила осіб, які блокували 6 лютого автодорогу “Бахмут-Костянтинівка”. Про це повідомив начальник поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Ми перевірили "добропорядних громадян", які 6 лютого 2017 року здійснювали протизаконне блокування автодороги "Бахмут-Костянтинівка". Із 28 осіб: мешканець Миколаївської області, який знаходився в розшуку за ст.125 КК України; мешканець Соледару, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності і ще двоє раніше судимих громадян України. Також брали участь в противоправних діях двоє громадян Грузії та один громадянин Канади, який нічого не зміг пояснити ані що він тут робить, ані „за що стоїть“”, — написав В.Аброськін.
Він зазначив, що “географія цих громадян” — Івано-Франківщина, Крим, Запоріжжя, Харківщина, Грузія, Канада та Росія.
“"Найдостойніші" виступають, як кажуть, за будь-який кіпіш, окрім голодування”, — зазначив В.Аброськін.
Як повідомляв УНН, за інформацією донецького управління поліції, 6 лютого близько 16:00 поблизу м.Часів Яр невстановлені особи у балаклавах перекрили дорогу, заблокувавши проїзд автобусу з працівниками Кураховської ТЕС.