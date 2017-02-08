Полиция проверила лиц, которые блокировали автодорогу в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Полиция проверила лиц, которые блокировали 6 февраля автодорогу "Бахмут-Константиновка". Об этом сообщил начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Мы проверили" добропорядочных граждан ", которые 6 февраля 2017 года осуществляли противозаконное блокирования автодороги" Бахмут-Константиновка ". Из 28 человек: житель Николаевской области, который находился в розыске по ст.125 УК Украины; житель Соледара, который ранее привлекался к уголовной ответственности и еще двое ранее судимых граждан Украины. Также участвовали в противоправных действиях двое граждан Грузии и один гражданин Канады, который ничего не смог объяснить, ни что он здесь делает, ни "за что стоит" ", - написал В.Аброськин.
Он отметил, что "география этих граждан" - Ивано-Франковская, Крым, Запорожье, Харьковская область, Грузия, Канада и Россия.
"" Достойные "выступают, как говорится, за любой кипиш, кроме голодовки", - отметил В.Аброськин.
Как сообщал УНН, по информации донецкого управления полиции, 6 февраля около 16:00 вблизи г.Часив Яр неустановленные лица в балаклавах перекрыли дорогу , заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС.