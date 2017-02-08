Полиция проверила лиц, которые блокировали автодорогу в Донецкой области

"Мы проверили" добропорядочных граждан ", которые 6 февраля 2017 года осуществляли противозаконное блокирования автодороги" Бахмут-Константиновка ". Из 28 человек: житель Николаевской области, который находился в розыске по ст.125 УК Украины; житель Соледара, который ранее привлекался к уголовной ответственности и еще двое ранее судимых граждан Украины. Также участвовали в противоправных действиях двое граждан Грузии и один гражданин Канады, который ничего не смог объяснить, ни что он здесь делает, ни "за что стоит" ", - написал В.Аброськин.

Он отметил, что "география этих граждан" - Ивано-Франковская, Крым, Запорожье, Харьковская область, Грузия, Канада и Россия.

"" Достойные "выступают, как говорится, за любой кипиш, кроме голодовки", - отметил В.Аброськин.

Как сообщал УНН, по информации донецкого управления полиции, 6 февраля около 16:00 вблизи г.Часив Яр неустановленные лица в балаклавах перекрыли дорогу , заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС.