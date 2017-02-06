Поліція отримала повідомлення про замінування одеського суду
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. В Одесі до поліції надійшло повідомлення про замінування Київського районного суду. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції в Одесі.
Сьогодні, о 10:50, до поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні Київського районного суду Одеси на вулиці Варненський, 3-Б закладено вибухівку.
Наразі слідчо-оперативна група Київського відділу поліції, вибухотехніки і рятувальники виїхали для обстеження об’єкта та прилеглої до нього території.
Як повідомляв УНН, 5 лютого станцію метро “Хрещатик” закрили на вхід і вихід через повідомлення про замінування. Поїзди курсували повз станцію “Хрещатик” без зупинок.