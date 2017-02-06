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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Поліція отримала повідомлення про замінування одеського суду

Київ • УНН

 • 8340 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. В Одесі до поліції надійшло повідомлення про замінування Київського районного суду. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції в Одесі.

Поліція отримала повідомлення про замінування одеського суду

Сьогодні, о 10:50, до поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні Київського районного суду Одеси на вулиці Варненський, 3-Б закладено вибухівку.

Наразі слідчо-оперативна група Київського відділу поліції, вибухотехніки і рятувальники виїхали для обстеження об’єкта та прилеглої до нього території.

Як повідомляв УНН, 5 лютого станцію метро “Хрещатик” закрили на вхід і вихід через повідомлення про замінування. Поїзди курсували повз станцію “Хрещатик” без зупинок.

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