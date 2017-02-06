Полиция получила сообщение о заминировании одесского суда
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Одессе в полицию поступило сообщение о заминировании Киевского районного суда. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции в Одессе.
Сегодня, в 10:50, в полицию поступило сообщение о том, что в помещении Киевского районного суда Одессы на улице Варненская, 3-Б заложена взрывчатка.
Следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, взрывотехники и спасатели выехали для обследования объекта и прилегающей к нему территории.
Как сообщал УНН, 5 февраля станцию метро "Крещатик" закрыли на вход и выход из-за сообщения о заминировании. Поезда курсировали мимо станции "Крещатик" без остановок.