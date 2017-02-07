Поліція отримала повідомлення про замінування двох об'єктів у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування Харківської облдержадміністрації та двоповерхової будівлі на вулиці Маршала Бажанова. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківської області.
“О 9-25 на 102 надійшло повідомлення про замінування Харківської облдержадміністрації, о 9-40 — про начебто закладену вибухівку у двоповерховій будівлі на вулиці Маршала Бажанова 21/23”, — повідомили правоохоронці.
На місця виїхала слідчо-оперативна группа територіального відділу поліції, експерти-вибухотехніки.
Проводиться перевірка.
Як повідомляв УНН, у Кривому Розі замінували всі приміщення виконкому та прокуратури.