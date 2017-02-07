Полиция получила сообщение о заминировании двух объектов в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Правоохранители проверяют информацию о заминировании облгосадминистрации и двухэтажного здания на улице Маршала Бажанова. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской области.
"В 9:25 на "102" поступило сообщение о заминировании облгосадминистрации, в 9:40 - о якобы заложенной взрывчатке в двухэтажном здании на улице Маршала Бажанова 21/23", - сообщили правоохранители.
На место выехала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, эксперты-взрывотехники.
Проводится проверка.
Как сообщал УНН, в Кривом Роге "заминировали" все помещения исполкома и прокуратуры.