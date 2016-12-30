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Поліція охоронятиме від нападів волинян село на Рівненщині, де сталася масова бійка

Поліція охоронятиме від нападів волинян село на Рівненщині, де сталася масова бійка

Київ • УНН

 • 8592 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 30 грудня. УНН. Вихідними у селі Деражне Костопільського району Рівненщини вже чергуватиме 6-8 поліцейських, а з 3 січня там діятиме постійна група швидкого реагування. Про це на зустрічі з селянами повідомив начальник Костопільського райвідділу поліції Микола Ловин, передає кореспондент УНН.

Такі заходи безпеки приймаються через те, що в село час від часу приїздять молодики із Цуманя, що на Волині, і б'ють усіх місцевих.

Остання бійка трапилась минулої неділі. До півсотні молодиків з бітами, арматурою, газовими балончиками та пістолетами з гумовими кулями на кількох автомобілях заїхали до села, розтрощили місцевий розважальний заклад і били усіх, кого зустрічали по дорозі, навіть жінок і дітей.

Через напади керівник поліції запевнив людей, що на новорічні свята кілька поліцейських охоронятимуть громадський порядок.

"Ми забезпечимо загалом 6-8 людей. Це правоохоронці і громадські активісти. Уже з 3 січня в Деражному постійно працюватиме група швидкого реагування з двох людей, у них буде автомобіль і вони швидко приїжджатимуть на виклик", - прокоментував Микола Ловин.

Як повідомляв УНН, у неділю 25 грудня в бійці в селі Деражне постраждало 11 селян. Двоє жителів волинського села отримали поранення з травматичної зброї.

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