Поліція охоронятиме від нападів волинян село на Рівненщині, де сталася масова бійка

Такі заходи безпеки приймаються через те, що в село час від часу приїздять молодики із Цуманя, що на Волині, і б'ють усіх місцевих.

Остання бійка трапилась минулої неділі. До півсотні молодиків з бітами, арматурою, газовими балончиками та пістолетами з гумовими кулями на кількох автомобілях заїхали до села, розтрощили місцевий розважальний заклад і били усіх, кого зустрічали по дорозі, навіть жінок і дітей.

Через напади керівник поліції запевнив людей, що на новорічні свята кілька поліцейських охоронятимуть громадський порядок.

"Ми забезпечимо загалом 6-8 людей. Це правоохоронці і громадські активісти. Уже з 3 січня в Деражному постійно працюватиме група швидкого реагування з двох людей, у них буде автомобіль і вони швидко приїжджатимуть на виклик", - прокоментував Микола Ловин.

Як повідомляв УНН, у неділю 25 грудня в бійці в селі Деражне постраждало 11 селян. Двоє жителів волинського села отримали поранення з травматичної зброї.