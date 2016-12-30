Полиция будет охранять от нападений волынян село в Ровенской области, где произошла массовая драка
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 30 декабря. УНН. На выходных в селе Деражное Костопольского района Ровенской области уже будут дежурить 6-8 полицейских, а с 3 января там будет действовать постоянная группа быстрого реагирования. Об этом на встрече с жителями сообщил начальник Костопольского райотдела полиции Николай Ловынь, передает корреспондент УНН.
Такие меры безопасности принимаются из-за того, что в село время от времени приезжают молодые люди с Цуманя, что на Волыни, и бьют всех местных.
Последняя драка произошла в минувшее воскресенье. До полусотни молодых людей с битами, арматурой, газовыми баллончиками и пистолетами с резиновыми пулями на нескольких автомобилях заехали в село, разбили местное развлекательное заведение и били всех, кого встречали на пути, даже женщин и детей.
Из-за нападений руководитель полиции заверил людей, что на новогодние праздники несколько полицейских будут охранять общественный порядок.
"Мы обеспечим в целом 6-8 человек. Это правоохранители и общественные активисты. Уже с 3 января в Деражном постоянно будет работать группа быстрого реагирования из двух людей, у них будет автомобиль и они будут быстро приезжать на вызов", - прокомментировал Николай Ловынь.
Как сообщал УНН, в Воскресенье 25 декабря в драке в селе Деражное пострадало 11 человек. Двое жителей волынского села получили ранения из травматического оружия .