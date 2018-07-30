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Поліція оголосила підозру киянину у вбивстві неповнолітньої на Оболоні

Поліція оголосила підозру киянину у вбивстві неповнолітньої на Оболоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Поліція Києва оголосила підозру мешканцю столиці у скоєнні вбивства 16-річної дівчини, тіло якої із ознаками насильницької смерті виявили у лісопарковій зоні Оболонського району. Про це повідомив відділ комунікації поліції міста Києва, передає УНН.

“Поліція Києва оголосила підозру мешканцю столиці у скоєнні вбивства неповнолітньої. Це — мешканець столиці, 1964 року народження, який був раніше судимий. Чоловік затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За погодження із процесуальним прокурором цій особі оголошено підозру у вчиненні умисного вбивства. Проводяться необхідні слідчі дії та призначені судові експертизи”, — повідомили у поліції.

Також підозрюваний перевіряється на причетність до вчинення інших злочинів на території столиці. Наразі слідчі готують клопотання до суду щодо обрання чоловікові міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 27 липня 2018 року до чергової частини столичної поліції звернулася киянка із повідомленням про те, що її сестра — уродженка Закарпаття, 2002 року народження — пішла на вечірню пробіжку та не повернулася додому. Провівши оперативно-розшукові заходи, працівники Оболонського управління поліції виявили безвісті зниклу у лісосмузі на вулиці Вишгородській.

Нагадаємо, київські поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини, тіло якої знайшли у Оболонському районі столиці.

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