Полиция объявила подозрение киевлянину в убийстве несовершеннолетней на Оболони
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Полиция Киева объявила подозрение жителю столицы в совершении убийства 16-летней девушки, тело которой с признаками насильственной смерти обнаружили в лесопарковой зоне Оболонского района. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции города Киева, передает УНН.
"Полиция Киева объявила подозрение жителю столицы в совершении убийства несовершеннолетней. Это - житель столицы, 1964 года рождения, был ранее судим. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он находится в изоляторе временного содержания. По согласованию с процессуальным прокурором этому лицу объявлено подозрение в совершении умышленного убийства. Проводятся необходимые следственные действия и назначены судебные экспертизы", - сообщили в полиции.
Также подозреваемый проверяется на причастность к совершению других преступлений на территории столицы. Сейчас следователи готовят ходатайство в суд об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, 27 июля 2018 в дежурную часть столичной полиции обратилась киевлянка с сообщением о том, что ее сестра - уроженка Закарпатья, 2002 года рождения - пошла на вечернюю пробежку и не вернулась домой. Проведя оперативно-розыскные мероприятия, работники Оболонского управления полиции обнаружили без вести пропавшую в лесополосе на улице Вышгородской.
Напомним, киевские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, тело которой нашли в Оболонском районе столицы.