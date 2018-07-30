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Полиция объявила подозрение киевлянину в убийстве несовершеннолетней на Оболони

Полиция объявила подозрение киевлянину в убийстве несовершеннолетней на Оболони

Киев  •  УНН

 • 10649 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Полиция Киева объявила подозрение жителю столицы в совершении убийства 16-летней девушки, тело которой с признаками насильственной смерти обнаружили в лесопарковой зоне Оболонского района. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции города Киева, передает УНН.

"Полиция Киева объявила подозрение жителю столицы в совершении убийства несовершеннолетней. Это - житель столицы, 1964 года рождения, был ранее судим. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он находится в изоляторе временного содержания. По согласованию с процессуальным прокурором этому лицу объявлено подозрение в совершении умышленного убийства. Проводятся необходимые следственные действия и назначены судебные экспертизы", - сообщили в полиции.

Также подозреваемый проверяется на причастность к совершению других преступлений на территории столицы. Сейчас следователи готовят ходатайство в суд об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 27 июля 2018 в дежурную часть столичной полиции обратилась киевлянка с сообщением о том, что ее сестра - уроженка Закарпатья, 2002 года рождения - пошла на вечернюю пробежку и не вернулась домой. Проведя оперативно-розыскные мероприятия, работники Оболонского управления полиции обнаружили без вести пропавшую в лесополосе на улице Вышгородской.

Напомним, киевские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, тело которой нашли в Оболонском районе столицы.

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