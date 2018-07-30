Поліція оголосила підозру адміністратору піратського сайту

“Адміністратором сайту виявився 31-річний уродженець Київщини. Раніше, у його квартирі поліція провела санкціонований обшук, звідки було вилучено комп’ютерну техніку. Результати експертизи підтвердили, що за допомогою саме цієї техніки на піратському сайті „kinoprostir.com“ було відтворено та розповсюджено аудіовізуальні твори з порушенням прав компаній-правовласників”, — повідомили у прес-службі.

Правоохоронці додали, що за результатами отриманих експертиз, чоловіку оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 176 КК України.

Як повідомляв УНН, кіберполіція заблокувала роботу Інтернет-сайту eurobook.com.ua за порушення авторських прав.