Полиция объявила подозрение администратору пиратского сайта

"Администратором сайта оказался 31-летний уроженец Киевской области. Ранее, в его квартире полиция провела санкционированный обыск, откуда были изъяты компьютерная техника. Результаты экспертизы подтвердили, что с помощью именно этой техники на пиратском сайте "kinoprostir.com" было воспроизведены и распространены аудиовизуальные произведения с нарушением прав компаний-правообладателей", - сообщили в пресс-службе.

Правоохранители добавили, что по результатам полученных экспертиз, мужу объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 176 УК Украины.

Как сообщал УНН, киберполиции заблокировала работу Интернет-сайта eurobook.com.ua за нарушение авторских прав.