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Поліція Норвегії звільнила з-під варти колишнього командира Вагнера

Київ • УНН

 • 1780777 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Норвезька поліція заявила в середу, що не намагатиметься інтернувати колишнього командира російської групи найманців Вагнера, який нещодавно втік до Норвегії, натомість наказавши йому залишатися в секретному місці з міркувань безпеки. Про це пише УНН посилаючись на Reuters.

Поліція Норвегії звільнила з-під варти колишнього командира Вагнера

Раніше

Андрій Медведєв утік із росії, перебравшись до Норвегії 13 січня. Він сказав, що побоюється за своє життя після того, як став свідком вбивств і жорстокого поводженням з російськими військовополоненими, які були доставлені на передову в Україні, щоб битися на боці Вагнера.

У понеділок поліція заявила, що його було затримано імміграційною поліцією і поміщено до імміграційного центру тримання під вартою Трандум за межами Осло через «незгоду» із заходами, вжитими для забезпечення його безпеки.

Трандум – це місце, де прохачі притулку, яким було відмовлено, утримуються перед депортацією. Поліція відкидає припущення про можливу депортацію Медведєва до росії.

Цитата

"Іміграційний підрозділ поліції звільняє Медведєва з... Трандуму під наказ перебувати за певним місцем проживання", - йдеться в заяві поліції, відправленій агентству Reuters електронною поштою.

Поліція мала час до середи, щоб вирішити, чи слід домагатися судового рішення про його інтернування.

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