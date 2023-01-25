Поліція Норвегії звільнила з-під варти колишнього командира Вагнера
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Норвезька поліція заявила в середу, що не намагатиметься інтернувати колишнього командира російської групи найманців Вагнера, який нещодавно втік до Норвегії, натомість наказавши йому залишатися в секретному місці з міркувань безпеки. Про це пише УНН посилаючись на Reuters.
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Андрій Медведєв утік із росії, перебравшись до Норвегії 13 січня. Він сказав, що побоюється за своє життя після того, як став свідком вбивств і жорстокого поводженням з російськими військовополоненими, які були доставлені на передову в Україні, щоб битися на боці Вагнера.
У понеділок поліція заявила, що його було затримано імміграційною поліцією і поміщено до імміграційного центру тримання під вартою Трандум за межами Осло через «незгоду» із заходами, вжитими для забезпечення його безпеки.
Трандум – це місце, де прохачі притулку, яким було відмовлено, утримуються перед депортацією. Поліція відкидає припущення про можливу депортацію Медведєва до росії.
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"Іміграційний підрозділ поліції звільняє Медведєва з... Трандуму під наказ перебувати за певним місцем проживання", - йдеться в заяві поліції, відправленій агентству Reuters електронною поштою.
Поліція мала час до середи, щоб вирішити, чи слід домагатися судового рішення про його інтернування.