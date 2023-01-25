Полиция Норвегии освободила из-под стражи бывшего командира Вагнера

Ранее

Андрей Медведев сбежал из россии, перебравшись в Норвегию 13 января. Он сказал, что опасается за свою жизнь после того, как стал свидетелем убийств и жестокого обращением с российскими военнопленными, которые были доставлены на передовую в Украине, чтобы сражаться на стороне Вагнера.

В понедельник полиция заявила, что он был задержан иммиграционной полицией и помещен в иммиграционный центр содержания под стражей Трандум за пределами Осло из-за «несогласия» с мерами, принятыми для обеспечения его безопасности.

Трандум – это место, где просители убежища, которым было отказано, содержатся перед депортацией. Полиция отвергает предположения о возможной депортации Медведева в россию.

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"Иммиграционное подразделение полиции освобождает Медведева из... Трандума под приказ находиться по определенному месту жительства", - говорится в заявлении полиции, отправленном агентству Reuters по электронной почте.

У полиции было время до среды, чтобы решить, следует ли добиваться судебного решения о его интернировании.