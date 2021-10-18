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Поліція Німеччини закликає ввести контроль на кордоні з Польщею через ситуацію з мігрантами

Поліція Німеччини закликає ввести контроль на кордоні з Польщею через ситуацію з мігрантами

Київ • УНН

 • 54032 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Голова профспілки поліцейських Німеччини Хайнц Теггерт направив листа міністру внутрішніх справ Хорсту Зеехоферу, в якому закликав владу ввести тимчасовий контроль на кордоні з Польщею через великий наплив в країну нелегальних мігрантів. Про це повідомила газета Bild, пише УНН.

Деталі

Своє рішення Теггерт в тому числі пояснив різким збільшенням кількості нелегалів, які потрапляють у ФРН через територію Білорусі і Польщі. “Протягом кількох місяців кількість затримань зростає майже вибухонебезпечно”, — цитує газета лист Теггерта. Тільки завдяки введенню тимчасового контролю на німецько-польського кордону, на його думку, федеральний уряд може запобігти “колапсу” на кордонах, як це було, наприклад, у 2015 році. При цьому Теггерт уточнив, що у даний час кількість осіб, які незаконно прибули до Німеччини через кордон з Польщею, дорівнює відповідному показнику на кордоні з Австрією в 2013 році, після чого в 2015 році сталася міграційна криза.

Разом з тим глава профспілки вказав на зростаючу загрозу для здоров’я німецьких поліцейських у зв’язку з великою кількістю нелегальних мігрантів. “Наші колеги також піддаються значному ризику для здоров’я, оскільки показники інфікування SARS COV-2 як і раніше дуже високі, особливо у країнах походження мігрантів (Ірак, Сирія, Ємен, Іран, Афганістан), і дуже рідко реєструються владою”, — підкреслюється у листі. Крім того, як зауважив Теггерт, санітарно-гігієнічні вимоги, встановлені у Німеччині та інших країнах Європи, також не дотримуються нелегалами при перетині кордону.

Контекст

Минулого тижня федеральна поліція ФРН повідомила, що понад 4,3 тис. нелегальних мігрантів прибули з початку серпня через Білорусь у Німеччину (через територію Польщі). В основному мова йде про вихідців з Іраку, Сирії, Ємену та Ірану. Перш за все нелегали прямували в такі федеральні землі, як Бранденбург, Саксонія і Мекленбург — Передня Померанія.

11 жовтня представник МВС ФРН підтвердив, що у відомстві ведеться розслідування випадків перевезення нелегальних мігрантів до Німеччини через Білорусь і Польщу. За його словами, на території Німеччини розслідування направлено в тому числі проти можливих організаторів і тих, хто стоїть за цим. При цьому у МВС ФРН уточнили, що розслідуванням займаються земельні органи юстиції та місцеві прокуратури.

Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна служила бар’єром на шляху перекидання нелегальних мігрантів в Литву, проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити. Влада Польщі раніше прийняла рішення про введення надзвичайного стану в регіонах на кордоні з Білоруссю через ситуацію з мігрантами.

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