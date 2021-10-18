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Полиция Германии призывает ввести контроль на границе с Польшей из-за ситуации с мигрантами

Полиция Германии призывает ввести контроль на границе с Польшей из-за ситуации с мигрантами

Киев  •  УНН

 • 54029 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Председатель профсоюза полицейских Германии Хайнц Теггерт направил письмо министру внутренних дел Хорсту Зеехоферу, в котором призвал власти ввести временный контроль на границе с Польшей из-за большого наплыва в страну нелегальных мигрантов. Об этом сообщила газета Bild, пишет УНН.

Детали

Свое решение Теггерт в том числе объяснил резким увеличением числа нелегалов, попадающих в ФРГ через территорию Беларуси и Польши. “На протяжении нескольких месяцев количество задержаний растет почти взрывоопасно”, — цитирует газета письмо Теггерта. Только благодаря введению временного контроля на германо-польской границе, по его мнению, федеральное правительство может предотвратить “коллапс” на границах, как это было, например, в 2015 году. При этом Теггерт уточнил, что в настоящее время число лиц, незаконно прибывших в Германию через границу с Польшей, равняется соответствующему показателю на границе с Австрией в 2013 году, после чего в 2015 году произошел миграционный кризис.

Вместе с тем глава профсоюза указал на возросшую опасность для здоровья германских полицейских в связи с большим числом нелегальных мигрантов. “Наши коллеги также подвергаются значительному риску для здоровья, поскольку показатели инфицирования SARS COV-2 по-прежнему очень высокие, особенно в странах происхождения мигрантов (Ирак, Сирия, Йемен, Иран, Афганистан), и очень редко регистрируются властями”, — подчеркивается в письме. Кроме того, как заметил Теггерт, санитарно-гигиенические требования, установленные в Германии и других странах Европы, также не соблюдаются нелегалами при пересечении границы.

Контекст

На прошлой неделе федеральная полиция ФРГ сообщила, что более 4,3 тыс. нелегальных мигрантов прибыли с начала августа через Беларусь в Германию (через территорию Польши). В основном речь идет о выходцах из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Прежде всего нелегалы направлялись в такие федеральные земли, как Бранденбург, Саксония и Мекленбург — Передняя Померания.

11 октября представитель МВД ФРГ подтвердил, что в ведомстве ведется расследование случаев перевозки нелегальных мигрантов в Германию через Беларусь и Польшу. По его словам, на территории Германии расследование направлено в том числе против возможных организаторов и тех, кто стоит за этим. При этом в МВД ФРГ уточнили, что расследованием занимаются земельные органы юстиции и местные прокуратуры.

В конце мая президент Беларусь Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать. Власти Польши ранее приняли решение о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Беларусью из-за ситуации с мигрантами.

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